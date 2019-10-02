Названо найнадійнішого забудовника столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” за рівнем надійності очолила ТОП-10 забудовників Києва за версією журналу БІЗНЕС. Експертами у створенні рейтингу стали фахівці Українського клубу нерухомості (URE Club), повідомляє УНН.
Як зазначено у методології ранжування, за період оцінки розглядалася діяльність компаній у 2018 р. та першій половині 2019 р.
“У довідках забудовників квадратні метри та житлові комплекси, здані в експлуатацію, вказані саме за цей період роботи на ринку. Девелопери, які за цей час не здали жодного будинку в експлуатацію, або ті, хто наразі не веде житлового будівництва, не потрапили до переліку. Оцінювалося й те, як девелопер виконував взяті на себе зобов’язання перед покупцями в разі виникнення труднощів. Редакція також брала до уваги результати голосування, яке було проведено на сайті БІЗНЕСу. Всі зазначені компанії вирізняються багаторічною стабільною роботою на ринку, а також високим рівнем довіри з боку споживача”, — зазначено у публікації.
Голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, коментуючи рейтинг, подякував за визнання і підкреслив, що компанія і надалі докладатиме максимум зусиль, щоб виконувати всі взяті на себе зобов’язання перед інвесторами, а задільний план будівництва говорить про великі плани і перспективи.
“Головним показником надійності компанії є кількість закінчених будівництв і зданих об’єктів. У зв’язці — виконання зобов’язань перед інвесторами. Ці фактори свідчить не тільки про надійність, але і про подальші перспективи компанії. За визнання дякую, працюємо далі!” — сказав Ігор Кушнір.
Зараз в роботі компанії на різних стадіях будівництва понад 20 житлових комплексів загальною площею біля ста мільйонів квадратних метрів.