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Назвали самого надежного застройщика столицы

Киев • УНН

 • 8974 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" по уровню надежности возглавила ТОП-10 застройщиков Киева по версии журнала БИЗНЕС. Экспертами в создании рейтинга стали специалисты Украинского клуба недвижимости (URE Club), сообщает УНН.

Назвали самого надежного застройщика столицы

Как указано в методологии ранжирования, за период оценки рассматривалась деятельность компаний в 2018 году и первой половине 2019 года.

“В справках застройщиков квадратные метры и жилые комплексы, сданные в эксплуатацию, указанные именно за этот период работы на рынке. Девелоперы, которые за это время не сдали ни одного дома в эксплуатацию, или те, кто пока не ведет жилищного строительства, не попали в перечень. Оценивалось и то, как девелопер выполнял взятые на себя обязательства перед покупателями в случае возникновения трудностей. Редакция также принимала во внимание результаты голосования, проведенного на сайте БИЗНЕСа. Все указанные компании отличаются многолетней стабильной работой на рынке, а также высоким уровнем доверия со стороны потребителя”, — говорится в публикации.

Глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, комментируя рейтинг, поблагодарил за признание и подчеркнул, что компания и впредь будет прилагать максимум усилий, чтобы выполнять все взятые на себя обязательства перед инвесторами, а задельный план строительства говорит о больших планах и перспективах.

“Главным показателем надежности компании является количество законченных строительств и сданных объектов. В связке — выполнение обязательств перед инвесторами. Эти факторы свидетельствует не только о надежности, но и о дальнейших перспективах компании. За признание благодарю, работаем дальше!” - сказал Игорь Кушнир.

Сейчас в работе компании на разных стадиях строительства более 20 жилых комплексов общей площадью около ста миллионов квадратных метров.

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