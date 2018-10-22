Названі найпопулярніші алкогольні напої в ЄС

"У 2017 році на частку пива припадало 37% від усього проданого алкоголю в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Друге місце в списку найбільш популярних алкогольних напоїв в Європі займає вино. Продажі вина в ЄС в 2017 році становили приблизно 34% від усього реалізованого алкоголю.

"Сукупна вартість продажів пива у Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії та Нідерландах становила понад 19,2 млрд євро, що приблизно на 4 млрд євро більше, ніж вина", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що ринок алкогольних напоїв в Європі є одним з найбільших в світі.

Так, наприклад, Західна Європа оцінила ринкову вартість своїх алкогольних напоїв приблизно в 332 млрд євро в поточному році.

Як писав УНН, в Україні планували підняти акцизи на алкоголь, проте відповідну пропозицію уряду в парламенті не підтримали.

Також нагадаємо, згідно з даними статистики, українці стали більше купувати алкоголю вітчизняного виробництва. Експерти припускають, що це пов'язано з більш прийнятною ціною і гарною якістю місцевої продукції.