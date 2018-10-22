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Названы самые популярные алкогольные напитки в ЕС

Названы самые популярные алкогольные напитки в ЕС

Киев  •  УНН

 • 18057 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Самым популярным алкогольным напитком в Европе является пиво. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista, передает УНН.

"В 2017 году на долю пива приходилось 37% от всего проданного алкоголя в ЕС", - говорится в сообщении.

Второе место в списке самых популярных алкогольных напитков в Европе занимает вино. Продажи вина в ЕС в 2017 году составили примерно 34% от всего реализованного алкоголя.

"Совокупная стоимость продаж пива в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и Нидерландах составила более 19,2 млрд евро, что примерно на 4 млрд евро больше, чем вина", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что рынок алкогольных напитков в Европе является одним из крупнейших в мире.

Так, к примеру, Западная Европа оценила рыночную стоимость своих алкогольных напитков примерно в 332 млрд евро в текущем году.

Как писал УНН, в Украине планировали поднять акцизы на алкоголь, однако соответствующее предложение правительства в парламенте не поддержали. 

Также напомним, согласно данным статистики, украинцы стали больше покупать алкоголя отечественного производства. Эксперты предполагают, что это связано с более приемлемой ценой и хорошим качеством местной продукции. 

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