Названі 10 країн з найжорсткішою цензурою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Комітет із захисту журналістів (Committee to protect journalists - CPJ) опублікував звіт про топ-країни світу з найсуворішою цензурою, передає УНН з посиланням на матеріал CPJ.
Так, згідно зі списком, складеним Комітетом із захисту журналістів, Еритрея є найбільш підданою цензурі країною в світі. Список заснований на дослідженні CPJ про використання тактики, починаючи від тюремних ув'язнень і репресивних законів - завершуючи стеженням за журналістами і обмеженням доступу в Інтернет і соціальні мережі.
У першій трійці країн з найжорсткішою цензурою, крім Еритреї, Північна Корея і Туркменістан. У цих країнах засоби масової інформації служать рупором держави, і будь-яка незалежна журналістика ведеться з вигнання, вважають автори звіту.
Інші країни в списку використовують поєднання жорсткої тактики, такої як переслідування і довільне затримання, а також постійне стеження і цілеспрямований злам, щоб змусити замовкнути незалежну пресу.
Саудівська Аравія, Китай, В'єтнам та Іран, також потрапили в десятку, особливо вправні в застосуванні таких двох видів цензури, як тюремне ув'язнення і переслідування журналістів і їх сімей, а також в цифровому моніторингу і цензурі в Інтернеті і соціальних мережах.
Список включає тільки ті країни, де уряд жорстко контролює ЗМІ.
Замикають топ-десятку Екваторіальна Гвінея, Білорусь і Куба.
Як повідомляв УНН, раніше Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити пріоритетом свободу преси.