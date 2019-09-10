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Названы 10 стран с самой жесткой цензурой

Названы 10 стран с самой жесткой цензурой

Киев  •  УНН

 • 18665 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Комитет по защите журналистов (Committee to protect journalists - CPJ) опубликовал отчет о топ-странах мира с самой строгой цензурой, передаёт УНН со ссылкой на материал CPJ.

Так, согласно списку, составленному Комитетом по защите журналистов, Эритрея является самой подвергнутой цензуре страной в мире. Список основан на исследовании CPJ об использовании тактики, начиная от тюремных заключений и репрессивных законов - заканчивая слежкой за журналистами и ограничением доступа в Интернет и социальные сети.

В первой тройке стран с самой жесткой цензурой, помимо Эритреи, Северная Корея и Туркменистан. В этих странах средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания, считают авторы отчёта.

Другие страны в списке используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам и Иран, также попавшие в десятку, особенно искусны в применении таких двух видов цензуры, как тюремное заключение и преследования журналистов и их семей, а также в цифровой мониторинг и цензура в Интернете и социальных сетях.

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ.

Замыкают топ-десятку Экваториальная Гвинея, Беларусь и Куба.

Как сообщал УНН, ранее Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать приоритетом свободу прессы.

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