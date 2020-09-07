Назване ім’я вбитого на Донбасі воїна ЗСУ та обставини гибелі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Вчора, 6 вересня, на Донбасі бойовики порушили режим всеосяжного припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український воїн — Тарас Кубійович, пише УНН.
Загинув молодший сержан Кубійович (1970 року народження) поблизу Кримського, Новоайдарського району Луганської області. Смерть бійця настала в результаті вогнепального поранення від одиночного пострілу, йморвіно, снайпера.
Боєць служив у військовій частині А1008, яка розташована у Володимир-Волинському Волинської області.
Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики вдруге порушили режим припинення вогню, загинув український військовий, один був поранений.