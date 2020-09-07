Назване ім’я вбитого на Донбасі воїна ЗСУ та обставини гибелі

Загинув молодший сержан Кубійович (1970 року народження) поблизу Кримського, Новоайдарського району Луганської області. Смерть бійця настала в результаті вогнепального поранення від одиночного пострілу, йморвіно, снайпера.

Боєць служив у військовій частині А1008, яка розташована у Володимир-Волинському Волинської області.

Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики вдруге порушили режим припинення вогню, загинув український військовий, один був поранений.