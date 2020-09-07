Названо имя убитого на Донбассе воина ВСУ и обстоятельства гибели
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Вчера, 6 сентября, на Донбассе боевики нарушили режим всеобъемлющего прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский воин — Тарас Кубиевич, пишет УНН.
Погиб младший Сержан Кубиевич (1970 года рождения) вблизи Крымского, Новоайдарского района Луганской области. Смерть бойца наступила в результате огнестрельного ранения от одиночного выстрела, вероятно, снайпера.
Боец служил в военной части А1008, расположенной в Владимир-Волынском Волынской области.
Как сообщал УНН, на Донбассе боевики второй раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный , один был ранен .