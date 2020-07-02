НАЗК склало протоколи на трьох керівників політичних партій через порушення порядку подання звітності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції склало протоколи про адміністративне правопорушення через порушення порядку подання звітності політичних партій на керівника політичної партії “Ліберально-демократична партія України” Якова Гольденберга, на керівника партії “Справедливість” Станіслава Ніколаєнка та на керівника партія “Народна програма Вадима Чорного” Вадима Чорного. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі НАЗК.
Раніше УНН повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції викликало для пояснень у межах адмінпровадження 25 керівників політичних партій.
Повідомляється, що станом на 1 липня 2020 року отримано пояснення від 7 керівників політичних партій, а саме: Романа Безсмертного, Якова Гольденберга, Ірини Ванникової, Станіслава Ніколаєнка, Вадима Чорного, Дмитра Огурцова, Костянтина Івахнюка.
“За результатами розгляду зазначених пояснень уповноваженими особами Національного агентства стосовно Якова Гольденберга, Станіслава Ніколаєнка та Вадима Чорного складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 212-21 КУпАП (порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру — ред.) та направлено матеріали до суду для вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності”, — йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що згідно з частиною третьою статті 256 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
“Разом з тим надання таких пояснень керівниками політичних партій в межах адміністративного провадження є їх правом, а не обов’язком”, — зазначається у відповіді на запит.
Нагадаємо, НАЗК викликало для надання пояснень суддю, двох службовців та нардепа.