НАЗК викликало для надання пояснень суддю, двох службовців та нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень чотири особи - народного депутата, суддю та публічних службовців ДПС і Держгеокадастру. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує чотири особи для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”, — повідомили в НАЗК.
Зазначається, що за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані запрошуються:
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- Вікторія Бессарабова, заступниця начальника управління — начальник відділу Офісу великих платників податків Державної податкової служби України. Запрошується на 3 липня, 15:00 (повторно);
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- Сергій Алєксєєв, народний депутат України. Запрошується на 6 липня, 10:00 (повторно).
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За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються:
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- Олександр Коваленко, суддя господарського суду Сумської області. Запрошується з 1 по 3 липня (повторно);
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- Василь Якубець, колишній перший заступник начальника Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Закарпатській області. Запрошується з 6 по 9 липня (повторно).
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“До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК. У разі наявності підстав буде складено протокол про адміністративні правопорушення. Нагадуємо, що неявка особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення”, — зазначили в НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК за результатами аналізу звітів політичних партій виявило чисельні ознаки порушень, через це викликало для надання пояснень 23 керівників політичних партій.