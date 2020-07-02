НАПК составило протоколы на трех руководителей политических партий за нарушение порядка представления отчетности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протоколы об административном правонарушении за нарушение порядка представления отчетности политических партий на руководителя политической партии "Либерально-демократическая партия Украины" Якова Гольденберга, на руководителя партии "Справедливость" Станислава Николаенко и на руководителя партия "Народная программа Вадима Чорного" Вадима Чорного. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе НАПК.
Ранее УНН сообщал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызвало для объяснений в рамках админпроизводства 25 руководителей политических партий.
Сообщается, что на 1 июля 2020 года получено объяснение от 7 руководителей политических партий, а именно: Романа Бессмертного, Якова Гольденберга, Ирины Ванниковой, Станислава Николаенко, Вадима Чорного, Дмитрия Огурцова, Константина Ивахнюка.
"По результатам рассмотрения указанных объяснений уполномоченными лицами Национального агентства относительно Якова Гольденберга, Станислава Николаенко и Вадима Чорного составлены протоколы об административном правонарушении по статье 212-21 КУоАП (нарушение порядка представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера - ред.) и направлены материалы в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что согласно части третьей статьи 256 КоАП лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.
"Вместе с тем предоставление таких объяснений руководителями политических партий в пределах административного производства является их правом, а не обязанностью", - отмечается в ответе на запрос.
Напомним, НАПК вызвало для дачи объяснений судью, двух служащих и нардепа.