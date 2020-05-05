НАЗК роз'яснило, де отримати інформацію для заповнення декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали ресурси, на яких можна дистанційно отримати інформацію, необхідну для заповнення декларації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал НАЗК.
“Як отримати дані для заповнення декларації дистанційно? Через пов’язані з карантином заходи термін подання щорічних декларацій за 2019 рік продовжено до 1 червня. У зв’язку з карантином виникають питання щодо збору даних для заповнення декларацій. Нагадуємо, що усю необхідну інформацію можна отримати онлайн — не виходячи з дому. Адже за допомогою кваліфікованого електронного підпису можна скористатися такими урядовими електронними сервісами”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що необхідну інформацію можна отримати в:
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- Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно для розділу 3 “Об’єкти нерухомості” та 4 “Об’єкти незавершеного будівництва”.
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- Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — для розділів 8 “Корпоративні права” та 9 “Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї”.
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- Електронному кабінеті водія — інформація знадобиться при заповненні розділу 6 “Цінне рухоме майно — транспортні засоби”.
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- Електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби — для відомостей про доходи.
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- Порталі електронних послуг Пенсійного фонду — знадобиться, якщо особа отримує дохід у вигляді пенсії.
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- Укрпатенті — для заповнення розділу 10 “Нематеріальні активи”.
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Вказано, що інформація, що міститься в реєстрах, може бути неповною і періодично оновлюється.
Нагадаємо, НАЗК та Фонд держмайна уклали Меморандум щодо співпраці для виявлення неправдивих даних у деклараціях.