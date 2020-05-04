НАЗК та Фонд держмайна уклали Меморандум щодо співпраці для виявлення неправдивих даних у деклараціях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції та Фонд державного майна України уклали Меморандум про співпрацю під час перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляє УНН із посиланням на НАЗК.
“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Фонд державного майна України уклали Меморандум про співпрацю, що передбачає надання НАЗК доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Інформація з цієї бази даних буде використана під час перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що єдина база даних звітів про оцінку містить інформацію щодо оціночної вартості таких об’єктів нерухомого майна:
— житлової нерухомості;
— адміністративної нерухомості;
— об’єктів промислової (складської) нерухомості;
— об’єктів торговельної нерухомості;
— земельної ділянки.
“Відтепер під час повної перевірки декларацій НАЗК зможе звіряти вартість об’єкту нерухомості, вказану суб’єктом декларування, із оціночною вартістю, вказаною в Єдиній базі даних звітів про оцінку. Це допоможе значно швидше виявляти випадки, коли суб’єкт декларування суттєво занижує вартість вказаного в декларації об’єкта нерухомості для приховування власних статків”, — додається у повідомленні.
Наразі НАЗК та Фонд держмайна розглядають можливість використання даних Єдиної бази даних звітів про оцінку під час проведення автоматичного контролю декларації.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції за ІІ квартал цього року перерахувало з Державного бюджету 70,87 млн грн для політичних партій на фінансування їхньої статутної діяльності.