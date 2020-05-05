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НАПК разъяснило, где получить информацию для заполнения декларации

Киев • УНН

 • 13467 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции назвали ресурсы, на которых можно дистанционно получить информацию, необходимую для заполнения декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал НАПК.

НАПК разъяснило, где получить информацию для заполнения декларации

"Как получить данные для заполнения декларации дистанционно? Из-за связанных с карантином мероприятий срок подачи ежегодных деклараций за 2019 год продлен до 1 июня. В связи с карантином возникают вопросы по сбору данных для заполнения деклараций. Напоминаем, что всю необходимую информацию можно получить онлайн - не выходя из дома. Ведь с помощью квалифицированной электронной подписи можно воспользоваться такими правительственными электронными сервисами", - говорится в сообщении.

Указано, что необходимую информацию можно получить в:

  • Государственном реестре прав на недвижимое имущество для раздела 3 "Объекты недвижимости" и 4 "Объекты незавершенного строительства".
  • Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований - для разделов 8 "Корпоративные права" и 9 "Юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования или члены его семьи".
  • Электронном кабинете водителя - информация понадобится при заполнении раздела 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства".
  • Электронном кабинете на сайте Государственной налоговой службы - для сведений о доходах.
  • Портале электронных услуг Пенсионного фонда - пригодится, если лицо получает доход в виде пенсии.
  • Укрпатенте - для заполнения раздела 10 "Нематериальные активы".

Указано, что информация, содержащаяся в реестрах, может быть неполной и периодически обновляется.

Напомним, НАПК и Фонд госимущества заключили Меморандум о сотрудничестве для выявления ложных данных в декларациях.

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