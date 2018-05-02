НАЗК перевірить декларації заступників керівників НПУ, Мін'юсту, судді ВСУ і депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції перевірить декларації семи посадовців, серед яких суддя Верховного суду України, народний депутат та заступники голови Нацполіції та міністра юстиції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресс-служба НАЗК, передає УНН.
“Під час засідання Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще семи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 — 2017 роки. Перевірка цих декларацій триватиме 60 календарних днів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перевірка торкнеться декларацій народного депутата України VIII скликання Дениса Омельяновича, судді Верховного Суду України Олександра Потильчака, заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова, заступника голови Національної поліції України — начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігора Купранця, голови Чорноморської міської ради Одеської області Валерія Хмельнюка, його заступника Сергія Биченка та депутата Хмельницької обласної ради Андрія Гордійчука.
Нагадаємо, Національне агентство України з питань запобігання корупції вже проводить перевірку декларацій низки топ-чиновників України, серед яких Президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.