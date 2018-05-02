НАПК проверит декларации заместителей руководителей НПУ, Минюста, судьи ВСУ и депутатов

"Во время заседания Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще семи лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2017 годы. Проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверка коснется деклараций народного депутата Украины VIII созыва Дениса Омельяновича, судьи Верховного Суда Украины Александра Потыльчака, заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова, заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранця, председателя Черноморского городского совета Одесской области Валерия Хмельнюка, его заместителя Сергея Быченко и депутато Хмельницкого областного совета Андрея Гордийчука.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции уже проводит проверку деклараций ряда топ-чиновников Украины, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.