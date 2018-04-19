НАЗК вже перевіряє декларації низки топ-чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національне агентство України з питань запобігання корупції вже проводить перевірку декларацій низки топ-чиновників України, серед яких Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
“Перевірка почалась з наступного дня після оголошення рішення. На перевірку декларацій відводиться 60 днів з можливістю додати ще 30 днів”, — повідомили у прес-службі.
У прес-службі не повідомили, чиї саме декларації вже були перевірені. Також поки не відомо, коли буде наступна хвиля перевірок декларацій топ-чиновників, проте ймовірно, що нові прізвища будуть вноситись в список поступово, під час кожного засідання.
Нагадаємо, 10 квітня НАЗК під час засідання прийняло рішення про перевірку декларацій 37 топ-чиновників. Голова НАЗК Олександр Мангул тоді зазначив, що це лише перша хвиля декларацій, і список буде поповнюватись.