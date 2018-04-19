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НАПК уже проверяет декларации ряда топ-чиновников

Киев • УНН

 • 19324 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции уже проводит проверку деклараций ряда топ-чиновников Украины, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

НАПК уже проверяет декларации ряда топ-чиновников

"Проверка началась со следующего дня после объявления решения. На проверку деклараций отводится 60 дней с возможностью добавить еще 30 дней", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе не сообщили, чьи именно декларации уже были проверены. Также пока не известно, когда будет следующая волна проверок деклараций топ-чиновников, однако вероятно, что новые фамилии будут вноситься в список постепенно, во время каждого заседания.

Напомним, 10 апреля НАПК во время заседания приняло решение о проверке деклараций 37 топ-чиновников. Председатель НАПК Александр Мангул тогда отметил, что это только первая волна деклараций, и список будет пополняться.

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