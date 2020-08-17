НАЗК направило до суду протоколи на заступника Генпрокурора та ще 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий тиждень склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів, зокрема, щодо заступника Генпрокурора Олексія Симоненка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
“За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів”, — йдеться у повідомленні.
Так, за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:
• Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора;
• Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;
• Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;
• Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;
• Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:
• Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;
• Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;
• Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.
За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.
Нагадаємо, НАЗК внесло приписи про усунення порушень та поновлення трудових прав двох викривачів їхнім керівникам: голові Одеської митниці та голові суду.