НАПК направило в суд протоколы на замгенпрокурора и еще 15 человек

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4 марта, 13:25 • 106456 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции за неделю составило и направило в суд 16 административных протоколов, в частности, на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 16 административных протоколов", - говорится в сообщении.

Так, по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении следующих лиц:

• Алексей Симоненко, заместитель Генерального прокурора;
• Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;
• Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;
• Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3;
• Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд админпротоколы в отношении следующих лиц:

• Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;
• Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;
• Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

Напомним, НАПК внесло предписания об устранении нарушений и восстановлении трудовых прав двух обличителей их руководителям: председателю Одесской таможни и председателю суда.

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