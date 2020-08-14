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НАЗК виявило порушення трудових прав викривачів корупції

НАЗК виявило порушення трудових прав викривачів корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Національне агенство з питань запобігання корупції внесло приписи про усунення порушень та поновлення трудових прав двох викривачів їхнім керівникам: голові Одеської митниці та голові суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК внесло приписи про усунення порушень та поновлення трудових прав двох викривачів їхнім керівникам: голові Одеської митниці та голові суду", - йдеться у повідомленні.

Так, НАЗК виявило, що протягом 2017 – 2018 років керівництво викривача-митника тиснуло на нього таким чином:

- змінило умови праці;

- ініціювало дисциплінарні провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- здійснило безпідставне переведення на іншу посаду.

Окрім того зазначається, проти іншого викривача (судді) застосовано такі заходи впливу:

- зазначення прогулів у табелях обліку робочого часу без будь-яких причин;

- виплата неповної заробітної плати;

- безпідставна відмова в наданні невикористаних відпусток;

- перешкоджання підвищенню професійного рівня.

"У приписах НАЗК вимагає усунути порушення трудових прав викривачів, а також притягнути до відповідальності осіб, винних у цих порушеннях. НАЗК системно працює над захистом викривачів корупції. Зараз фахівці НАЗК беруть участь у 74 судових справах, які стосуються порушення прав викривачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг топ-порушень за червень щодо порушень вимог закону про конфлікт інтересів. 

Українські Національні Новини

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