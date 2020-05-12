НАЗК: 41% центральних органів влади не має антикорупційної програми

“У 46 зі 113 центральних органів влади (41%) антикорупційні програми відсутні або не погоджені НАЗК. Серед цих установ — міністерства, державні агентства, комісії тощо. У регіональних органів (обласні державні адміністрації та обласні ради) результат кращий: без чинної антикорупційної програми діють лише 6 з 49 органів (12%)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що антикорупційна програма — це детальний план органу щодо протидії корупційним ризикам у своїй роботі. Якісна антикорупційна програма містить наступну інформацію:

— визначені корупційні ризики в управлінських процесах органу;

— шляхи усунення цих ризиків;

— строки їх усунення;

— особи, відповідальні за цей напрямок роботи;

— додаткові механізми запобігання корупції.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції та Фонд державного майна України уклали Меморандум про співпрацю під час перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.