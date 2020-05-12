НАПК: 41% центральных органов власти не имеет антикоррупционной программы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине в 46 центральных органов власти из 113 нет антикоррупционной программы, что составляет 41%. В регионах ситуация лучше, там всего 12% органов не имеют антикоррупционной программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"У 46 из 113 центральных органов власти (41%) антикоррупционные программы отсутствуют или не согласованы НАПК. Среди этих учреждений - министерства, государственные агентства, комиссии и тому подобное. У региональных органов (областные государственные администрации и областные советы) результат лучше без действующей антикоррупционной программы действуют лишь 6 из 49 органов (12%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антикоррупционная программа - это детальный план органа по противодействию коррупционным рискам в своей работе. Качественная антикоррупционная программа содержит следующую информацию:
- определены коррупционные риски в управленческих процессах органа;
- пути устранения этих рисков;
- сроки их устранения;
- лица, ответственные за это направление работы;
- дополнительные механизмы предотвращения коррупции.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции и Фонд государственного имущества Украины заключили Меморандум о сотрудничестве при проверке деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.