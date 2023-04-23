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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку: українські військові відбили понад 45 атак на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 431787 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на трьох напрямках, на яких українські військові відбили понад 45 атак, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Цитата

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186420 осіб, 3675 танків та сотень одиниць військової техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

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