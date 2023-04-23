Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку: украинские военные отбили более 45 атак на трех направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на трех направлениях, на которых украинские военные отбили более 45 атак, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
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"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 45 атак противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186420 человек, 3675 танков и сотен единиц военной техники.
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