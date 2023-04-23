Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку: украинские военные отбили более 45 атак на трех направлениях

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"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 45 атак противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186420 человек, 3675 танков и сотен единиц военной техники.

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