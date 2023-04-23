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Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

 • 428140 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом доби ворог завдав 28 авіаційних ударів по території України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186420 осіб, 3675 танків та сотень одиниць військової техніки.

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