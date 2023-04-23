Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом доби ворог завдав 28 авіаційних ударів по території України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186420 осіб, 3675 танків та сотень одиниць військової техніки.