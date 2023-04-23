Российские оккупанты за сутки нанесли 28 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В течение суток враг нанес 28 авиационных ударов по территории Украины, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186420 человек, 3675 танков и сотен единиц военной техники.