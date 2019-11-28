Найєм розповів, яку зарплату отримуватиме в Укроборонпромі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Заступник генерального директора “Укроборонпрому” Мустафа Найєм розповів, що його заробітна плата на даній посаді складає понад 40 тис. грн. Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
“Моя зарплата зараз складає близько 43 тисячі гривень, це те, що офіційно є в наказі про моє призначення. Але з того, що я розумію із планів концерну, вона буде суттєво збільшена”, — повідомив Найєм.
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Нагадаємо, колишній народний депутат Мустафа Найєм заявив, що його призначили заступником генерального директора “Укроборонпрому”.