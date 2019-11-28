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Найєм розповів, яку зарплату отримуватиме в Укроборонпромі

Найєм розповів, яку зарплату отримуватиме в Укроборонпромі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Заступник генерального директора “Укроборонпрому” Мустафа Найєм розповів, що його заробітна плата на даній посаді складає понад 40 тис. грн. Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Моя зарплата зараз складає близько 43 тисячі гривень, це те, що офіційно є в наказі про моє призначення. Але з того, що я розумію із планів концерну, вона буде суттєво збільшена”, — повідомив Найєм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишній заступник голови Нацполіції став заступником гендиректора ”Укроборонпрому”

Нагадаємо, колишній народний депутат Мустафа Найєм заявив, що його призначили заступником генерального директора “Укроборонпрому”.

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