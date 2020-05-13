Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується в Україні у середу, 13 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 травня у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 13 травня в Україні очікуються заморозки.