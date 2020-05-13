Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в Украине в среду, 13 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 13 мая в Украине ожидаются заморозки.