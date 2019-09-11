Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні до початку наступного тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 11-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській області 11-16 вересня також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 11 вересня тепла і суха погода.