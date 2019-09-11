Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине до начала следующей недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 11-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области 11-16 сентября также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 11 сентября теплая и сухая погода.