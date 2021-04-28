Найвищий бал: Маліновський втретє за місяць опинився в символічній збірній туру Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Український півзахисник бергамської “Аталанти” Руслан Маліновський отримав визнання від порталів “WhoScored” і “SofaScore” за підсумками матчу 33-го туру Серії А, повідомляє УНН.
Деталі
Маліновський отримав від “SofaScore” найвищу оцінку — 9,5 балів. Друге видання відзначило його на 9,4 бали — також найвищий бал разом із одноклубником Муріелем.
Захисник “Аталанти” Ромеро також опинився в топ-11 гравців туру — 8,3 бали.
Зауважимо, що 27-річний українець відзначився голом і результативною передачею в матчі проти “Болоньї” (5:0).
Що передувало цьому
Маліновського визнано найкращим футболістом місяця в ТОП-5 ліг Європи.
Нагадаємо
Маліновського обрано найкращим футболістом місяця в “Аталанті”.