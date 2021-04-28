Найвищий бал: Маліновський втретє за місяць опинився в символічній збірній туру Серії А

Деталі

Маліновський отримав від “SofaScore” найвищу оцінку — 9,5 балів. Друге видання відзначило його на 9,4 бали — також найвищий бал разом із одноклубником Муріелем.

Захисник “Аталанти” Ромеро також опинився в топ-11 гравців туру — 8,3 бали.

Зауважимо, що 27-річний українець відзначився голом і результативною передачею в матчі проти “Болоньї” (5:0).

Що передувало цьому

Маліновського визнано найкращим футболістом місяця в ТОП-5 ліг Європи.

Нагадаємо

Маліновського обрано найкращим футболістом місяця в “Аталанті”.