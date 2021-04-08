Маліновського обрано найкращим футболістом місяця в "Аталанті"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Український півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Маліновський отримав визнання у власному клубі, ставши найкращим гравцем своєї команди в березні, передає УНН з посиланням на сайт бергамців.
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У фінальному голосуванні Маліновський набрав більше балів за оборонця Берата Дьїмсіті. Перед цим українця визнавали найкращим гравцем вболівальники "Аталанти" в жовтні 2019 року - тоді він у голосуванні випередив форварда Луїса Муріеля.
Зазначимо, що у минулому українець відіграв у складі клубу з Бергамо 309 хвилин, відзначився п’ятьма ключовими передачами, одним голом та одним результативним пасом.
Нагадаємо
У турнірній таблиці Серії А команда з Бергамо займає 3-е місце, в активі клубу 58 очок.