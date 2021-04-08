Малиновский избран лучшим футболистом месяца в "Аталанте"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский получил признание в собственном клубе, став лучшим игроком своей команды в марте, передает УНН со ссылкой на сайт бергамцив.
Детали
В финальном голосовании Малиновский набрал больше баллов за защитника берат Дьимсити. Перед этим украинца признавали лучшим игроком болельщики "Аталанты" в октябре 2019 - тогда он в голосовании опередил форварда Луиса Муриель.
Отметим, что в прошлом украинец сыграл в составе клуба из Бергамо 309 минут, отметился пятью ключевыми передачами, одним голом и одним результативным пасом.
Напомним
В турнирной таблице Серии А команда из Бергамо занимает 3-е место, в активе клуба 58 очков.