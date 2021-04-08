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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 23757 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Малиновский избран лучшим футболистом месяца в "Аталанте"

Малиновский избран лучшим футболистом месяца в "Аталанте"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский получил признание в собственном клубе, став лучшим игроком своей команды в марте, передает УНН со ссылкой на сайт бергамцив.

Детали

В финальном голосовании Малиновский набрал больше баллов за защитника берат Дьимсити. Перед этим украинца признавали лучшим игроком болельщики "Аталанты" в октябре 2019 - тогда он в голосовании опередил форварда Луиса Муриель.

Отметим, что в прошлом украинец сыграл в составе клуба из Бергамо 309 минут, отметился пятью ключевыми передачами, одним голом и одним результативным пасом.

Напомним

В турнирной таблице Серии А команда из Бергамо занимает 3-е место, в активе клуба 58 очков.

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