Наивысший балл: Малиновский третий раз за месяц оказался в символической сборной тура Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинский полузащитник бергамского "Аталанты" Руслан Малиновский получил признание от порталов "WhoScored" и "SofaScore" по итогам матча 33-го тура Серии А, сообщает УНН.
Детали
Малиновский получил от “SofaScore” высшую оценку — 9,5 баллов. Второе издание отметило его на 9,4 балла — также самый высокий балл вместе с одноклубником Муриель.
Защитник “Аталанты” Ромеро также оказался в топ-11 игроков тура — 8,3 балла.
Заметим, что 27-летний украинец отметился голом и результативной передачей в матче против “Болоньи” (5: 0).
Что предшествовало этому
Малиновского признано лучшим футболистом месяца в ТОП-5 лиг Европы.
Напомним
Малиновского избран лучшим футболистом месяца в “Аталанте”.