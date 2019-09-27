Найвищі зарплати в Україні отримують працівники ІТ та фінансової сфер – Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Найвищий рівень оплати праці в Україні спостерігається у сфері інформаційних технологій, а також у сфері фінансів і страхової діяльності. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, середній розмір зарплат у сфері ІТ станом на серпень становив 17226 грн, а у сфері фінансової та страхової діяльності – 18649 грн. Крім того, високий рівень оплати праці спостерігався у сфері державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування, де працівники отримують, у середньому 16155 грн на місяць.
Водночас, у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, а також у галузі охорони здоров'я в останній місяць літа в Україні був зафіксований найнижчий рівень оплати праці – 7015 грн і 7067 грн, в середньому, відповідно.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата українців у серпні склала 10 537 грн.