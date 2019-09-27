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Самые высокие зарплаты в Украине получают работники IT и финансовой сфер – Госстат

Киев • УНН

 • 10642 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Самый высокий уровень оплаты труда в Украине наблюдается в сфере информационных технологий, а также в сфере финансов и страховой деятельности. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

Самые высокие зарплаты в Украине получают работники IT и финансовой сфер – Госстат

По данным Госстата, средний размер зарплат в сфере ІТ по состоянию на август составил 17 226 грн, а в сфере финансовой и страховой деятельности - 18 649 грн. Кроме того, высокий уровень оплаты труда наблюдался в сфере государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования, где работники получают в среднем 16 155 грн в месяц.

В то же время, в сфере временного размещения и организации питания, а также в области здравоохранения в последний месяц лета в Украине был зафиксирован самый низкий уровень оплаты труда - 7015 грн и 7067 грн, в среднем, соответственно.

Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата украинцев в августе составила 10 537 грн.

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