Найменший супутник Нептуна отримав назву

Нове дослідження, опубліковане у британському науковому журналі Nature, описує крихітний супутник на орбіті навколо Нептуна. Вперше супутник виявили ​​на зображеннях, зроблених телескопом Hubble ще в 2013 році, але новий метод візуалізації дозволив вченим остаточно підтвердити його орбітальну конфігурацію і деякі фізичні характеристики.

Названий Гіпокампом, це сьомий відомий внутрішній супутник крижаного гіганта і 14-й супутник загалом. Коли у 1989 році космічний корабель NASA Voyager 2 пролетів повз Нептун, він зняв шість раніше невідомих внутрішніх супутників, але зонд пропустив щонайменше один з них під час свого короткого "візиту" до планети близько 30 років тому, як показують нові дослідження.

Команда під керівництвом Марка Шоуолтера з Каліфорнійського інституту SETI змогла підтвердити його існування. Гіпокамп - тепер найменший з відомих супутників Нептуна, його діаметр становить всього 35 км.

Нагадаємо, телескоп Hubble побачив гігантську хмару на Урані.