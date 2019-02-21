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Найменший супутник Нептуна отримав назву

Найменший супутник Нептуна отримав назву

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Найменший з семи внутрішніх супутників Нептуна отримав назву - Гіпокамп. Нещодавно виявлений ​​супутник, ймовірно, утворився в результаті зіткнення з іншим супутником мільярди років тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на Gizmodo.

Нове дослідження, опубліковане у британському науковому журналі Nature, описує крихітний супутник на орбіті навколо Нептуна. Вперше супутник виявили ​​на зображеннях, зроблених телескопом Hubble ще в 2013 році, але новий метод візуалізації дозволив вченим остаточно підтвердити його орбітальну конфігурацію і деякі фізичні характеристики.

Названий Гіпокампом, це сьомий відомий внутрішній супутник крижаного гіганта і 14-й супутник загалом. Коли у 1989 році космічний корабель NASA Voyager 2 пролетів повз Нептун, він зняв шість раніше невідомих внутрішніх супутників, але зонд пропустив щонайменше один з них під час свого короткого "візиту" до планети близько 30 років тому, як показують нові дослідження.

Команда під керівництвом Марка Шоуолтера з Каліфорнійського інституту SETI змогла підтвердити його існування. Гіпокамп - тепер найменший з відомих супутників Нептуна, його діаметр становить всього 35 км.

Нагадаємо, телескоп Hubble побачив гігантську хмару на Урані.

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