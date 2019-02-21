Наименьший спутник Нептуна получил название

Новое исследование, опубликованное в британском научном журнале Nature, описывает крошечный спутник на орбите вокруг Нептуна. Впервые спутник обнаружили на изображениях, сделанных телескопом Hubble еще в 2013 году, но новый метод визуализации позволил ученым окончательно подтвердить его орбитальную конфигурацию и некоторые физические характеристики.

Названный Гиппокампом, это седьмой известный внутренний спутник ледяного гиганта и 14-й спутник в целом. Когда в 1989 году космический корабль NASA Voyager 2 пролетел мимо Нептуна, он снял шесть ранее неизвестных внутренних спутников, но зонд пропустил по меньшей мере один из них во время своего короткого "визита" к планете около 30 лет назад, как показывают новые исследования.

Команда под руководством Марка Шоуолтер из Калифорнийского института SETI смогла подтвердить его существование. Гиппокамп - теперь самая маленький из известных спутников Нептуна, его диаметр составляет всего 35 км.

Напомним, телескоп Hubble увидел гигантское облако на Уране.