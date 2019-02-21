Наименьший спутник Нептуна получил название
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Самый маленький из семи внутренних спутников Нептуна получил название - Гиппокамп. Недавно обнаруженный спутник, вероятно, образовался в результате столкновения с другим спутником миллиарды лет назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Gizmodo.
Новое исследование, опубликованное в британском научном журнале Nature, описывает крошечный спутник на орбите вокруг Нептуна. Впервые спутник обнаружили на изображениях, сделанных телескопом Hubble еще в 2013 году, но новый метод визуализации позволил ученым окончательно подтвердить его орбитальную конфигурацию и некоторые физические характеристики.
Названный Гиппокампом, это седьмой известный внутренний спутник ледяного гиганта и 14-й спутник в целом. Когда в 1989 году космический корабль NASA Voyager 2 пролетел мимо Нептуна, он снял шесть ранее неизвестных внутренних спутников, но зонд пропустил по меньшей мере один из них во время своего короткого "визита" к планете около 30 лет назад, как показывают новые исследования.
Команда под руководством Марка Шоуолтер из Калифорнийского института SETI смогла подтвердить его существование. Гиппокамп - теперь самая маленький из известных спутников Нептуна, его диаметр составляет всего 35 км.
Напомним, телескоп Hubble увидел гигантское облако на Уране.