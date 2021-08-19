Найкращий форвард Суперліги відмовився продовжити контракт із "Київ-Баскетом"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Капітан "Київ-Баскета" Богдан Близнюк покинув команду. Про те, що столичному клубу не вдалося домовитися зі своїм лідером в інтерв'ю "basket.com.ua" повідомив наставник Айнарс Багатскіс, передає УНН.
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Близнюк був головною фігурою для столичного клубу в міжсезоння і став першим гравцем, який отримав пропозицію від киян. Домовитися з гравцем національної збірної України "Київ-Баскет" не вдалося.
Близнюк останні два сезони провів у "Київ-Баскет", в складі якого в 46 матчах минулого чемпіонату набирав 12,4 очка, робив 5,5 підбирання та 3,2 передачі за 27 хвилин на майданчику.
Варто зазначити, що гравець був визнаний найкращим форвардом сезону-2020/21 в Суперлізі і увійшов до символічної збірної чемпіонату.
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