Баскетболіст збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини

Деталі

Останні два сезони колишній гравець команди університету "Портленда" провів в іспанській "Унікасі", покинув клуб у березні 2021-го року.

У 20 матчах минулого сезону, українець набирав 4,1 очка та робив 3,3 підбирання. У 12 матчах у Єврокубках, Герун набирав 3,4 очка та робив 2,7 підбирання.

З 2017-го року "бігмен" виступає за національну збірну України. Також він грав в Іспанії за другу команду "Барселони", клуби "Ллейда", "Клавіхо" та "Бреоган".

Сезон у турецькому чемпіонаті стане сьомим для Геруна у його професійній кар’єрі. Минулий чемпіонат "Бююкчекмедже "завершив на 13 місці у турнірній таблиці.

Довідка

У відборі на чемпіонат Європи-2022 Герун відіграв в усіх шести матчах, в яких приносив збірній України 11,5 очка та 5,2 підбирання в середньому за 23 хвилини на майданчику.