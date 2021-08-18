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Баскетболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Турции

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Турецкий БК "Бююкчекмедже" объявил о переходе 27-летнего центрового сборной Украины Владимира Геруна, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

Последние два сезона бывший игрок команды университета “Портленда” провел в испанской “Уникаси”, покинул клуб в марте 2021-го года.

В 20 матчах прошлого сезона, украинец набирал 4,1 очка и делал 3,3 подбора. В 12 матчах в еврокубках, Герун набирал 3,4 очка и делал 2,7 подбора.

С 2017-го года “бигмен” выступает за национальную сборную Украины. Также он играл в Испании за вторую команду “Барселоны”, клубы “Ллейда”, “Клавихо” и “Бреоган”.

Сезон в турецком чемпионате станет седьмым для Геруна в его профессиональной карьере. Прошлый чемпионат “Бююкчекмедже” завершил на 13 месте в турнирной таблице.

Справка

В отборе на чемпионат Европы-2022 Герун сыграл во всех шести матчах, в которых приносил сборной Украины 11,5 очка и 5,2 подбора в среднем за 23 минут на площадке.

Украинские Национальные Новости

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