Баскетболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Турецкий БК "Бююкчекмедже" объявил о переходе 27-летнего центрового сборной Украины Владимира Геруна, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Детали
Последние два сезона бывший игрок команды университета “Портленда” провел в испанской “Уникаси”, покинул клуб в марте 2021-го года.
В 20 матчах прошлого сезона, украинец набирал 4,1 очка и делал 3,3 подбора. В 12 матчах в еврокубках, Герун набирал 3,4 очка и делал 2,7 подбора.
С 2017-го года “бигмен” выступает за национальную сборную Украины. Также он играл в Испании за вторую команду “Барселоны”, клубы “Ллейда”, “Клавихо” и “Бреоган”.
Сезон в турецком чемпионате станет седьмым для Геруна в его профессиональной карьере. Прошлый чемпионат “Бююкчекмедже” завершил на 13 месте в турнирной таблице.
Справка
В отборе на чемпионат Европы-2022 Герун сыграл во всех шести матчах, в которых приносил сборной Украины 11,5 очка и 5,2 подбора в среднем за 23 минут на площадке.