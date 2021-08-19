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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Лучший форвард Суперлиги отказался продлить контракт с "Киев-Баскет"

Лучший форвард Суперлиги отказался продлить контракт с "Киев-Баскет"

Киев  •  УНН

 • 13532 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Капитан "Киев-Баскет" Богдан Близнюк покинул команду. О том, что столичному клубу не удалось договориться со своим лидером в интервью "basket.com.ua" сообщил наставник Айнарс Багатскис, передает УНН.

Детали

Близнюк был главной фигурой для столичного клуба в межсезонье и стал первым игроком, который получил предложение от киевлян. Договориться с игроком национальной сборной Украины “Киев-Баскет” не удалось.

Близнюк последние два сезона провел в “Киев-Баскет”, в составе которого в 46 матчах прошлого чемпионата набирал 12,4 очка, делал 5,5 подбора и 3,2 передачи за 27 минут на площадке.

Стоит отметить, что игрок был признан лучшим форвардом сезона 2020/21 в Суперлиге и вошел в символическую сборную чемпионата.

Напомним

Баскетболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Украинские Национальные Новости

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