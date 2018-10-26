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Найближчим часом у Білорусі запустять український телеканал

Найближчим часом у Білорусі запустять український телеканал

Київ • УНН

 • 11027 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На території Республіки Білорусь найближчим часом почнеться трансляція українського телеканалу. Про це під час першого Форуму регіонів України та Білорусії заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Великий інтерес в Україні викликає трансляція білоруського телеканалу. Я дуже дякую вам за це, бо ми отримуємо об’єктивну інформацію від білоруських ЗМІ білоруською мовою. І дуже важливо, що ми домовились про те, що початок трансляції українського каналу на території Республіки Білорусь відбудеться найближчим часом”, — повідомив П.Порошенко.

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Нагадаємо, в разі недофінансування Національна суспільне телерадіокомпанія України (НСТУ) може закрити регіональні філії в 2019 році.

Українські Національні Новини

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