В ближайшее время в Беларуси запустят украинский телеканал
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На территории Республики Беларусь в ближайшее время начнется трансляция украинского телеканала. Об этом во время первого Форума регионов Украины и Белоруссии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала. Я очень благодарен вам за это, потому что мы получаем объективную информацию от белорусских СМИ на белорусском языке. И очень важно, что мы договорились о том, что начало трансляции украинского канала на территории Республики Беларусь состоится в ближайшее время", - сообщил П.Порошенко.
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Напомним, в случае недофинансирования Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) может закрыть региональные филиалы в 2019 году.