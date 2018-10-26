В ближайшее время в Беларуси запустят украинский телеканал

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 17714 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109489 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117555 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156171 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148648 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138540 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129264 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174409 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В ближайшее время в Беларуси запустят украинский телеканал

В ближайшее время в Беларуси запустят украинский телеканал

Киев  •  УНН

 • 11025 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На территории Республики Беларусь в ближайшее время начнется трансляция украинского телеканала. Об этом во время первого Форума регионов Украины и Белоруссии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала. Я очень благодарен вам за это, потому что мы получаем объективную информацию от белорусских СМИ на белорусском языке. И очень важно, что мы договорились о том, что начало трансляции украинского канала на территории Республики Беларусь состоится в ближайшее время", - сообщил П.Порошенко.

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Напомним, в случае недофинансирования Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) может закрыть региональные филиалы в 2019 году.

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