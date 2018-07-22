Восени мовлення на Донбасі та в Криму на 75% буде україномовним - Нацрада

"Зараз закон дозволяє мовлення на будь-якій мові, головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт, є відповідна квота європейського продукту. З жовтня мовлення передач на 75% буде відбуватися саме українською мовою. Ми ведемо мовлення не на ті території , які ми вкрали у Росії, а на ті, які Росія вкрала в України. І українська мова не є проблемною, я говорю вам це як кримчанин. Якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення", - повідомив Костинский.



Нагадаємо, раніше Костинский повідомляв, що Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму і Севастополі.



