Осенью вещание на Донбассе и в Крыму на 75% будет украиноязычным – Нацсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. С октября этого года вещание на территорию временно оккупированных Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма на 75% будет украиноязычным. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский, передает УНН.
"Сейчас закон позволяет вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, есть соответствующая квота европейского продукта. С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли у России, а на те, которые Россия украла у Украины. И украинский язык не является проблемным, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения", - сообщил Костинский.
Напомним, ранее Костинский сообщал, что Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе.