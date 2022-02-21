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Найближчим часом очікується звернення Зеленського до українців - Данілов

Найближчим часом очікується звернення Зеленського до українців - Данілов

Київ • УНН

 • 258995 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Найближчим часом очікується виступ Президента України Володимира Зеленського зі зверненням до українців. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Найближчим часом чекаємо на виступ Президента нашої країни — Володимира Зеленського”, — сказав Данілов.

На запитання, яка офіційна реакція Києва на рішення президента РФ Володимира Путіна, Данілов відповів: “Офіційна реакція Києва на рішення Путіна — дочекайтеся виступу Президента”.

Деталі

Він нагадав, що засідання РНБО ще відкрите.

“В будь-який момент ми збираємося для прийняття тих чи інших рішень, які вкрай необхідними будуть для нашої держави. Наразі відбувається відпрацювання великої кількості документів відповідно до нашого законодавства”, — розповів Данілов.

Додамо

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Зеленський виступить із відеозверненням сьогодні, 21 лютого.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів переговори з Байденом і розпочав засідання РНБО.

Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених “ЛНР” та “ДНР”.

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