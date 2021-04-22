Найближчі 5 років Україна не вступить до НАТО – Арестович

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Так, на питання про те, чи має Україна шанс у найближчі 5 років вступити до НАТО, Арестович відповів — “ні”, а найближчі 10 років — це “занадто великий термін”.

З його слів, наразі Україна створює власну військовую концепцію.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Парижі минулого тижня заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Раніше Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу до НАТО має відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.